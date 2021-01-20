Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı 30’u aşkın ülkede kullanılsa da Avrupa’daki bazı ülkeler dozu 5,5 euro (yaklaşık 150 TL) olan yüzde 95 etkili aşının dozlarını çöpe atıyor.

Pfizer/BioNTech’e ait beş dozluk şişelerin içinden altı dozluk aşı çıkabileceği belirtilmiş ve bu ekstra dozların kullanımı Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tavsiye edilmişti. Ancak Fransa, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde yetkililer, aşıyı 6 dozun altında uyguladı.

NTV'de yer alan habere göre, birçok Avrupa ülkesi 6 doz yerine 5 doz kullanınca bu durum birçok ülke aşı eksikliği yaşarken milyonlarca dozun çöpe gitmesine sebep neden oluyor.

İki dozluk bir aşı için 200 bin şişeden 6 doz aşı çıkarsa 600 bin kişi, 5 doz çıkartılırsa ve geri kalanı çöpe atılırsa 500 bin kişi aşı olabiliyor. BioNTech’ten konuya ilişkin yapılan daha önce yapılan açıklamada, yüksek üretim tahminin sağlık ekiplerinin şişelerde yer alan altıncı dozu kullanmasına bağlı olduğu belirtilmişti.

Bu durumun Pfizer ve BioNTech’in 2021’deki aşı dağıtımını 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza yükseltme hedefini de engelleyebileceği belirtiliyor.

Uygun şırınga eksik

Fransız yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını kabul etti, ancak aşının dozunu artıran bir mililitrelik şırıngalara sahip olmadıklarını açıkladı. Almanya’daki uzmanlar ise, ülkenin bazı bölgelerinde bu şırıngaların olduğunu, ancak ülkedeki birçok sağlık kuruluşunda mevcut olmadığını ifade etti.

İsviçre’deki denetleyici kuruluş Swissmedic, Pfizer/ BioNTech aşısından sadece uygun şırınga ve dikkatli müdahale ile 6’ncı dozun çıkarıldığını belirterek, “Kullanabildiğimiz doz sayısı ortalama olarak 6’nın altında. Eğer imkan varsa altı doz aşı çıkarılıyor. Aşı çok yoğun ve kontrol etmesi zor” açıklamasını yaptı.

Hollanda fazladan çıkan dozlarla 6 bin sağlık personelini aşıladı

Öte yandan, Almanya, İsviçre ve Fransa’nın aksine bazı ülkeler Pfizer/BioNtech aşısını son damlasına kadar değerlendiriyor. Danimarkalı sağlık yetkilileri, aşıdan altıncı hatta yedinci dozu çıkardıklarını ve sayede 250 bini aşkın kişiyi aşıladıklarını duyurdu.

Hollanda’da ise aşının altıncı dozunun kullanılmasıyla aşılanan sağlık çalışanlarının 33 binden 39 bine yükseldiği aktarıldı.

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