Ekonomi Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında rekor

Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında rekor

Ekonomi

Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında rekor

Avrupa’da doğal gaz fiyatları rekordan rekora koşuyor. Geçen yıl 100 dolara kadar düşen 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 2 bin dolara yaklaştı.

07 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Bir günde yüzde 30’lara varan fiyat artışları dikkat çekiyor. Kış ayları yaklaşırken ABD’de de arz endişesiyle gaz fiyatında 13 yılın zirvesi görüldü. Çin’den İngiltere’ye tüm dünyada enerji fiyatlarındaki bu artış ‘enerji krizi’ kaygılarına neden oluyor.

KÖMÜR VE PETROL DE...

Avrupa’da kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı da 275 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Pandemide ekonomiler durunca 20 doların altına kadar gerileyen brent tipi petrolün varil fiyatı, dün 83 dolarla son 3 yılın zirvesini test etti. Petrolde küresel talep artarken, üretici ülkelerin aynı hızda üretimi artırmaması yani kısıtlı arz fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

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