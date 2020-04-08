Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Merkezi (IHME), coron avirüs (Covid-19) salgınında güncel veriler dikkate alındığı takdirde, Avrupa’da en fazla ölümlerin İngiltere’de olabileceğini açıkladı.

IHME’nin tahmin raporunda, en fazla ölümün İngiltere’de gerçekleşeceğini; güncel veriler dikkate alındığında ülkede ölü sayısının Ağustos ayına kadar 66 bine ulaşabileceğini aktardı. İngiliz medyası, rapora ilişkin haberi, ‘4 Ağustos tarihine kadar İngiltere ölü sayısı 66 bin 314’e varabilir’ başlığı ile duyurdu.

Merkezin araştırma modeli, ülkelerdeki sosyal mesafe kuralları, bugüne kadar alınan önlemlere uyulup uyulmaması ve ölüm oranları gibi kriterleri göz önüne aldı.

IHME, corona virüs salgınının İngiltere’de Nisan’ın üçüncü haftasında tepe noktasına ulaşacağını ve en fazla ölümlerin bu tarihten sonra başlayabileceğine dikkat çekti. Raporda, bu tarihlerde ölü sayısının günde 3 bine ulaşabileceği yer aldı.

Çalışmada ayrıca İngiltere’deki hastanelerdeki gerekli yatak sayısının 100 binin üzerinde olmasına karşın bunun sadece 18 bininin sağlanabileceğini ve 85 bin yatak açığı oluşabileceği de belirtildi. IHME, İngiltere’deki yüksek ölüm oranları tahminini üç önemli faktöre göre bağlıyor.





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