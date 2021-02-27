YENI DALGA GELMIŞTI

Koronavirüsün ilk dalgasını atlattıktan sonra salgınla mücadele önlemlerini hızla gevşeten Avrupa ülkeleri, ikinci dalgada daha büyük kayıplar vermişti. Yeniden karantinaya girilmesi ve aşının da etkisiyle kıta genelinde günlük vaka sayısı hızla düşmeye başladı. Aşının verdiği güvenle Avrupa ülkeleri birer birer yeni bir ‘gevşeme’ süreci başlatıyor. Almanya’da yaklaşık üç aydır kapalı olan berber ve kuaförler pazartesi günü açılıyor.

AŞI PASAPORTU YOLDA

Okullardaki yüz yüze eğitim Hollanda’da pazartesi, İngiltere’de ise 8 Mart’ta yeniden başlayacak. Bulgaristan ve Danimarka’da bu hafta restoranlar, dükkanlar açılıyor. AB Komisyonu da uzun süredir tartışma konusu olan ve aşı olanlara serbest seyahat hakkı verecek aşı pasaportu uygulamasının yaza kadar devreye sokulacağını duyurdu. Pasaportun hangi aşılara verileceği gibi ayrıntıların belirlenmesi için Komisyon’un tekrar Derslerin internet üzerinden verildiği Ingiltere, 8 Mart’ta yüz yüze eğitime geçecek. toplanacağı kaydedildi.





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