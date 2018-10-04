Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr’a transferi sonrasında forvet hattında formayı ilk olarak Ryan Babel’e vermişti.

Hollandalı futbolcuyu Fenerbahçe’yle oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında forvet olarak görevlendiren Şenol hoca, sonrasında Kayserispor’la oynanan lig mücadelesinde de Vagner Love’ı ileri bölgede sahaya sürmüştü.

Başarılı çalıştırıcının, Malmö karşısında yine forvet hattında görev değişikliğine gideceği ve formayı Cyle Larin’e vereceği bildirildi. Malmö mücadelesine özel olarak hazırlanan Larin, bu sezon Beşiktaş’ta 11 mücadeleye çıkıp 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.