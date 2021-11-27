Koronavirüsün 'süper varyantı' denilen Omicron varyantı dünya üzerinde büyük kaosa sebep oldu. Tedbirleri birer birer kalktığı Avrupa'da yeniden yasaklar başladı. Hollanda'nın yeni seyahat kısıtlamaları getirmesinin ardından Güney Afrika'dan gelen yüzlerce yolcu Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda tutuldu.

ABD'li CNN'in haberine göre, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da dahil olmak üzere büyük varış noktaları, Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından Afrika ülkelerinden gelen uçuşları engellemek için harekete geçti.

61 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bir havaalanı sözcüsü, biri Cape Town, diğeri de Johannesburg olmak üzere iki Güney Afrika kentinden gelen uçuşların Cuma günü geç saatlerde Schiphol'a indiğini söyledi. Yolculara, havaalanında ayrı ve güvenli bir yer oluşturulurken, test yapılana kadar uçakta kalmaları gerektiği söylendi.

Sözcü, bu durumda olan yolcu sayısının 400 ila 600 olduğunu açıkladı ve "Herkesi test etmek zaman alacak" dedi.

Bu yolcular için özel bir test merkezi oluşturuldu. Yapılan testler sonucu 61 kişinin korona pozitif olduğu saptandı.

OMICRON OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

Bu kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hollandalı uzmanlar bu konuda araştırmaya devam ederken, yolcular da zorunlu otel karantinasına alındı.

Testleri negatif çıkanların havaalanından ayrılmasına izin verildi. Ancak bu kişiler 5 gün daha evde karantinada kalmak zorunda.

Testleri pozitif çıkan yolcular ise, Schiphol Havalimanı yakınında Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan güvenlikli bir karantina oteline götürüldü.

Şikayetleri olan kişiler 7 gün, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenler de 5 gün zorunlu olarak karantina otelinde kalacak.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği yeni koronavirüs varyantı nedeniyle Güney Afrika'dan AB'ye tüm seyahatlere geçici kısıtlamalar getirmeyi kabul ettiğini duyurdu. AB Komisyonu sözcüsü Eric Mamer, söz konusu ülkelerin Botsvana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve olduğunu açıkladı.

Öte yandan Beyaz Saray yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazartesi gününden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Eswatini, Mozambik ve Malavi'den gelen uçuşları kısıtlayacağını söyledi.

Biden, basına varyant hakkında 'temkinli olmaya karar verdiğini' söyledi ve "Büyük bir endişe kaynağı olması ve hızla yayıldığının görülmesi dışında varyant hakkında fazla bir şey bilmiyoruz" dedi.

Yeni tür şimdiye kadar Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong'da karantinaya alınan iki turistte tespit edildi. Belçika'da da bir vaka bildirildi.

ALMANYA'DA OMİCRON ŞÜPHESİ

Almanya'da Hessen Eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Kai Klose sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron mutasyonunun Almanya’ya gelmiş olması ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde Güney Afrika'dan Frankfurt Havalimanı’na gelen 1 kişide Omicron'a benzer “pek çok mutasyon geçirmiş” virüs tespit edildiğini belirten Bakan Klose, Omicron mutasyonuna dair şüphelerin olduğunu ve söz konusu yolcunun karantinaya alındığını aktardı.