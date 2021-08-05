Avrupa'da bu akşam 3 Türk takımı tur için sahaya çıkacak.

İlk karşılaşma 20.00'de Dinamo Batumi ile Sivasspor arasında oynanacak.

Akşamın ikinci maçı 20.30'da Trabzonspor ile Molde arasında, son maçı ise 21.00'de Galatasaray ile St. Johnstone arasında yapılacak.

Maç saatleri ve kanalları ise şöyle: