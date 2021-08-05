Futbol Avrupa'da Türk günü: 3 maçla sahnedeyiz

Avrupa'da Türk günü: 3 maçla sahnedeyiz

Futbol

Avrupa'da Türk günü: 3 maçla sahnedeyiz

Bu akşam Türk takımları sahneye çıkıyor. Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

05 Ağustos 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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Avrupa'da bu akşam 3 Türk takımı tur için sahaya çıkacak.

İlk karşılaşma 20.00'de Dinamo Batumi ile Sivasspor arasında oynanacak.

Akşamın ikinci maçı 20.30'da Trabzonspor ile Molde arasında, son maçı ise 21.00'de Galatasaray ile St. Johnstone arasında yapılacak.

Maç saatleri ve kanalları ise şöyle:

  • 20.00 Dinamo Batumi - Sivasspor (TRT Spor)
  • 20.30 Trabzonspor - Molde (A Spor)
  • 21.00 Galatasaray - St. Johnstone (Smart Spor)

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