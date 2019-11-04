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Çağlar bu sezon Premier Lig'teki ilk golünü attı. Duran toplarda uzun boyu ve hava toplarındaki egemenliği bilinen Çağlar, Leicester City'nin Crystal Palace deplasmanındaki ilk golüne imza atarken maç Leicester'ın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.









Milli oyuncu Cenk Tosun bu hafta gol atan Türk oyuncular arasında belki de en zor durumdaki isim. Everton'da ilk 18'e dahi girmekte zorlanan Cenk, bu sezon bulduğu nadir şanslardan biri olan Tottenham maçında şansını iyi kullandı.





Dakika 90+7'de takımına beraberliği getiren golü atan Cenk, hocasına daha fazla şansı hak ettiğini kanıtladı.









Ozan Kabak sezon başında Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olmuştu. Kariyer planlamasını çok dikkatle ve profesyonel desteklerle yaptığı bilinen Ozan, ilk haftalarda forma şansı bulamadığı Schalke 04'te artık süre alıyor.





Stuttgart'taki golcü kimliğini Schalke'de de sürdüren Ozan, Augsburg karşısında 71. dakikada takımının beraberlik golünü attı. Ozan'ın durumu 2-2'ye getiren golünün ardından Schalke, bir gol daha bularak maçı kazandı.









Enes, Bursaspor'dan henüz 18 yaşındayken Manchester City gibi bir dev kulübe transfer olduktan sonra beklentiler çok yüksekti. Enes Ünal birçok takım dolaştı ve asla kolaya kaçıp Türkiye'ye dönmedi.





Real Valladolid'teki ikinci kiralık senesini geçiren Enes, bu sezonki ilk golünü penaltıdan buldu ve takımının 3-0 kazandığı maçta 2. gole imza attı.



