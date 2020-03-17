Türkiye Avrupa'dan ilk uçak geldi

Avrupa'dan ilk uçak geldi

Türkiye

Avrupa'dan ilk uçak geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avrupa’dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj ve fotoğrafları paylaştı.

17 Mart 2020, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı’ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.

Yerlikaya’nın mesajı şöyle: "İstanbul Havalimanı’ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih’ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları’nda misafir edeceğiz."

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