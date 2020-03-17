Avrupa'dan ilk uçak geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avrupa’dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj ve fotoğrafları paylaştı.
17 Mart 2020, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı’ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.
Yerlikaya’nın mesajı şöyle: "İstanbul Havalimanı’ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih’ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları’nda misafir edeceğiz."
https://twitter.com/yerlikayaali34/status/1239911462036013056?s=20
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