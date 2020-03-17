Avrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydi.

Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi.

Yurtta önlemler arttı

İstanbul'da yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde güvenlik güçleri nöbet tutmaya başladı.

İstanbul'da yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Küçükçekmece'de bulunan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca yurdun bulunduğu sokağa, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) ait araçların da giriş ve çıkış yaptığı görüldü.





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