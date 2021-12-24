Avrupalı teknoloji girişimleri listesindeki Türk şirketi

Avrupa’nın önemli teknoloji yayınlarından Tech.eu, 2021 yılındaki Avrupa’nın en büyük 20 yatırımını açıkladı. Trendyol, İngiltere, Almanya, Fransa’dan önemli teknoloji girişimlerinin önüne geçerek listeye üçüncü sıradan girdi. Tech.eu tarafından yapılan açıklamada şirketin Ağustos ayında gerçekleştirdiği yatırım turu ile ilgili detaylara yer verilirken, Trendyol’un aldığı 1.5 milyar dolar yatırımla Türkiye’nin ilk decacornu olduğuna dikkat çekildi.

Platform üzerinden yürütülen operasyonlar için kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı sağlayan şirketin hedefinde 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmak da bulunuyor.