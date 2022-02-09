ECFR’nin resmi internet sitesinde yayınlanan ankette, Avrupalıların 2014'ten farklı olarak Ukrayna'daki gerilimi bir ‘Avrupa krizi’ olarak gördükleri ifade edildi. Ankete Polonya’dan katılanların yüzde 73’ü Rusya’nın bu yıl içinde Ukrayna’yı işgal edeceğini düşündüğü belirtilirken, bu oran Romanya’da yüzde 64, İsveç’te yüzde 55, Almanya’da yüzde 52, Fransa ve İtalya’da yüzde 51 ve son olarak Finlandiya’da yüzde 44 olarak açıklandı.

“PUTİN, AVRUPA’NIN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI”

Ankete ilişkin yayınlanan makalede, “Putin, Avrupa'nın dikkatini çekme girişiminde başarılı oldu, ancak bunun bir bedeli var. ECFR'nin yeni araştırmasının gösterdiği gibi, Avrupalıların yarısından fazlası Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşımının çeşitli alanlarda bir bütün olarak Avrupa için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ediyor” denildi.

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“UKRAYNA SAVUNULMALI, ANCAK KİM TARAFINDAN?”

Ankette en dikkat çeken soru ise Ukrayna’nın kim tarafından savunulması gerektiği oldu. Ankete katılanların çoğu, NATO'yu Ukrayna'yı savunmak için en iyi konumlanmış örgüt olarak gördü. Makalede, Rusya’nın askeri faaliyetlerinin Avrupalılar için ‘Soğuk Savaş’ı tekrar canlandırdığı ifade edilerek, “Rus işgali tehdidi, Batı'da Soğuk Savaş dönemini yeniden canlandırdı. Sonuçlar, Doğu Avrupalıların, güvenlik söz konusu olduğunda, ABD'yi tek güvenilir ortakları olarak gördükleri için AB'yi reddetmeye hazır oldukları şeklindeki popüler algıya da meydan okudu. Aslında Almanya dışında ankete katılan tüm ülkelerde çoğu kişi hem NATO'nun hem de AB'nin Rus saldırganlığına yanıt vermesi gerektiğine inanıyor” ifadelerine yer verildi.

“AVRUPA OLASI BİR SAVAŞA HAZIR MI?”

Ankete ilişkin yayınlanan makalede diğer dikkat çeken kısım ise Avrupa’nın Rusya ile olası bir savaşa hazır olup olmadığı oldu. Makalede, “Soğuk Savaş döneminden farklı olarak, düşman demir perde arkasındaki biri değil, gaz satın aldığınız ve yüksek teknolojili mal ihraç ettiğiniz biri. Bu, onları yalnızca potansiyel olarak AB'nin değerlerine ve mesajlarına açık hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ekonomik baskısına karşı da savunmasız hale getiriyor. Avrupalılar artık Avrupa'da savaşın mümkün olduğunu biliyorlar ama bu tür bir savaşa hazırlar mı? Günümüzde jeopolitik gücü sadece askeri ve ekonomik güç değil, aynı zamanda acıya dayanma kapasitesi de belirliyor” denildi.

DHA



