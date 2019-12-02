Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Türkiye'de son durum nasıl? Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi Premier Lig, La Liga, Seria, Bundesliga ve Ligue 1'de bir hafta daha geride kalmak üzere. Türkiye Süper Ligi ve diğer liglerde bugün oynanacak maçlarla hafta tamamlanacak. Sürpriz sonuçların da alındığı haftanın en dikkat çekici gelişmeleri şöyle: