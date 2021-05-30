Futbol Avrupa’nın en büyüğü Chelsea

Avrupa’nın en büyüğü Chelsea

Futbol

Avrupa’nın en büyüğü Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City’yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maviler’in golünü 42’nci dakikada Kai Havertz kaydetti.

30 Mayıs 2021, Pazar 00:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Portekiz’in Porto kentindeki Estadio do Dragao’da TSİ 22.00’de başlayan karşılaşmayı Chelsea 42’nci dakikada Alman futbolcusu Kai Havertz’in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in çalıştırdığı Londra ekibi, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise ilk kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi’nde sahadan boynu bükük ayrıldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'de olay sözler...'Fırınlarca ekmek yemesi gerekiyor'