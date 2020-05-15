Avrupa’nın gelinlik modasını o belirliyor
Silva Erkoç’un 2011 yılında Almanya’da küçük bir butik olarak kurduğu Sima Couture, şimdi tüm dünyaya gelinlik ve abiye satan büyük bir modaevi. Avrupa’nın moda başkentlerinde mağazaları bulunan Sima Couture, her zevke hitap eden özgün tasarımlarıyla evlilik heyecanı yaşayan birçok çiftin ilk tercihi.
15 Mayıs 2020, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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Almanya’da kurulan Sima Couture, dünyaya açıldı. Başta Almanya’nın Düsseldorf kenti ile Fransa’nın başkenti Paris olmak üzere Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde mağazaları bulunan modaevinin müşteri portföyünde Türkiye’nin yanı sıra Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, Güney Kore, Kanada, Brezilya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Fas, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var.
Fark yaratıyor
Her yıl özenle hazırlanan yeni koleksiyonlarıyla gelinlik ve abiye modasında fark yaratan Sima Couture’ün merkez atölyesi ise İstanbul’da. Özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Sima Couture’ün uzman olduğu alanlar yalnızca gelinlik ve abiye değil. Ünlü sanatçıları da giydiren modaevi, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Mr. Jade’nin giyiminden de sorumlu.