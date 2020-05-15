Avrupa’nın gelinlik modasını o belirliyor

Almanya’da kurulan Sima Couture, dünyaya açıldı. Başta Almanya’nın Düsseldorf kenti ile Fransa’nın başkenti Paris olmak üzere Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde mağazaları bulunan modaevinin müşteri portföyünde Türkiye’nin yanı sıra Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, Güney Kore, Kanada, Brezilya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Fas, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var.

Fark yaratıyor

Her yıl özenle hazırlanan yeni koleksiyonlarıyla gelinlik ve abiye modasında fark yaratan Sima Couture’ün merkez atölyesi ise İstanbul’da. Özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Sima Couture’ün uzman olduğu alanlar yalnızca gelinlik ve abiye değil. Ünlü sanatçıları da giydiren modaevi, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Mr. Jade’nin giyiminden de sorumlu.



