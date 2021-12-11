Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.

NİVE NEHRİ 6 METREYİ AŞTI

Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Bazı araçların Sel sularında mahsur kaldığı görüldü. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.