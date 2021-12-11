Avrupa'nın göbeğini sel vurdu! Fransa sokakları göle döndü
Fransa'nın Bayonne şehrinde meydana gelen yoğun yağışlar sele yol açtı. Su seviyesi 6 metreyi aşan Nive Nehri üzerine kurulu şehirde sokaklar adeta göle döndü.
11 Aralık 2021, Cumartesi 12:25 Son Güncelleme:
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Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.
NİVE NEHRİ 6 METREYİ AŞTI
Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.
Bazı araçların Sel sularında mahsur kaldığı görüldü. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
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