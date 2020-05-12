Türkiye Avrupa'ya kaçak götürülen maskeler ele geçirildi

Avrupa'ya kaçak götürülen maskeler ele geçirildi

Türkiye

Avrupa'ya kaçak götürülen maskeler ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak yollarla Avrupa'ya götürülmek istenen binlerce maske ele geçirildi.

12 Mayıs 2020, Salı 12:59 Son Güncelleme:
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Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.

AA

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