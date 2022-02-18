Avrupa'yı Eunice ve Dudley fırtınası vurdu
Avrupa önce Dudley sonra da Eunice fırtınalarının pençesinde. Britanya’nın Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice fırtınası için kırmızı uyarı yaptı. Eunice fırtınasının hızı 160 kilometreyi buldu. Hükümet şimdi COBRA acil durum toplantısı düzenliyor. Almanya'da ise Dudley fırtınasının yarattığı dev dalganın bir feribotun camlarını kırarak yolcuları dehşete düşürdüğü anların görüntüleri sosyal medyada yayılıyor.
18 Şubat 2022, Cuma 09:02 Son Güncelleme:
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Posta.com.tr / Britanya Meteoroloji Dairesi, hızı 160 kilometreyi bulan Eunice fırtınası için iki nadir kırmızı uyarı yaptı. Bristol ve Cornwall bölgesinde fırtına tüm şiddetini gösterecek. Londra ve çevresi, hayati tehlike arz eden şiddetli rüzgarlar nedeniyle kırmızı bölge olarak işaretlendi. Meteorologlar Eunice fırtınasının İngiltere'ye 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği konusunda uyarıyor. Meteoroloji Dairesi’nin yayınladığı kırmızı uyarı, İngiltere'nin güney batısı ve güney Galler'in bazı bölgelerini kapsıyor.
30 YILIN EN KÖTÜLERİNDEN
Eunice’den önce Avrupa’da başlayan Dudley fırtınasında ise binlerce kişi elektriksiz kalmış ve 60’lı yaşlarında bir adam hayatını kaybetmişti.
Eunice fırtınasının 30 yılın en kötü fırtınalarından biri olabileceğine dair sert uyarılar yapıldı. Fırtınanın hızı, İngiltere'nin bazı bölgelerinde 160 kilometreyi buluyor.
ÜRKÜTÜCÜ ANLAR
Avrupa'yı etkileyen Dudley fırtınasına bir feribotta yakalanan yolcular dehşeti yaşadı. Dev okyanus dalgası feribotun camını kırdı ve yolcuların bulunduğu kabine su dolmaya başladı.
Yetkililer vatandaşlara içeride kalma uyarısı yaparken, iskele, binalar ve elektrik kablolarından da uzak durmalarını söyledi.