Posta.com.tr / Britanya Meteoroloji Dairesi, hızı 160 kilometreyi bulan Eunice fırtınası için iki nadir kırmızı uyarı yaptı. Bristol ve Cornwall bölgesinde fırtına tüm şiddetini gösterecek. Londra ve çevresi, hayati tehlike arz eden şiddetli rüzgarlar nedeniyle kırmızı bölge olarak işaretlendi. Meteorologlar Eunice fırtınasının İngiltere'ye 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği konusunda uyarıyor. Meteoroloji Dairesi’nin yayınladığı kırmızı uyarı, İngiltere'nin güney batısı ve güney Galler'in bazı bölgelerini kapsıyor.

30 YILIN EN KÖTÜLERİNDEN

Eunice’den önce Avrupa’da başlayan Dudley fırtınasında ise binlerce kişi elektriksiz kalmış ve 60’lı yaşlarında bir adam hayatını kaybetmişti.

Eunice fırtınasının 30 yılın en kötü fırtınalarından biri olabileceğine dair sert uyarılar yapıldı. Fırtınanın hızı, İngiltere'nin bazı bölgelerinde 160 kilometreyi buluyor.

ÜRKÜTÜCÜ ANLAR

Avrupa'yı etkileyen Dudley fırtınasına bir feribotta yakalanan yolcular dehşeti yaşadı. Dev okyanus dalgası feribotun camını kırdı ve yolcuların bulunduğu kabine su dolmaya başladı.









Yetkililer vatandaşlara içeride kalma uyarısı yaparken, iskele, binalar ve elektrik kablolarından da uzak durmalarını söyledi.



