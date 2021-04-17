Avukat Altın Mimir: İyilerin hikayeleri mutlu biter

Neden avukatlığı seçtiniz?

Doğadaki her canlının bir vazifesi var. Ben de kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmakla görevli olduğumu düşünüyorum. Henüz beş yaşındayken kasabamıza tayin olan kadın cumhuriyet savcısı gibi erkeklerden bir adım önde yürüyen, herkesin kendisine saygı duyduğu bir kadın olmaya karar verdim. Bu karar beni avukatlığa ulaştırdı. Haksızlığa, kötülüğe tahammülüm yok. O sebeple avukatım.

Cinsiyetinizden ötürü karşılaştığınız zorluklar oluyor mu?

Tabii ki yargı erkek egemen. Şöyle de bir gerçek var ki erkek avukatların sarf ettiği çabanın 10 katını sarf ediyorum. Çok zorlandım, çok laf yedim, çok alçakça söylemlerle itham edildim. Ancak onları kaale bile almadım. İyiniyetli çalışkan kişiler hep kazanır. İyilerin hikayeleri mutlu biter. Bunu bilir buna inanırım.

Avukat başarısı neyle ölçülür?

Bir avukat canı pahasına müvekkili için kıran kırana mücadele ediyor, akşam başını yastığına koyduğunda, vicdanı rahatsa başarılıdır

'ÜNLÜLERİN AVUKATI DEĞİLİM’

Nasıl ünlülerin avukatı oldunuz?

Esasen bu tabirden hoşlanmıyorum. Bir kısım müvekkillerimin topluma mal olmuş olmaları sebebiyle davalarının basında yer alması beni ünlülerin avukatı yapmaz. Ben haksızlığa uğrayanların avukatıyım. Ünlü ünsüz olmak müvekkillerim açısından bir tercih sebebi değildir.

Neden sizi seçiyorlar?

Bunu onlara sormak gerekir. Avukatlık Kanunu Madde 55 uyarınca avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır. Dolayısıyla biz avukatların bilinirliğinin yegane sebebi bakmış olduğumuz dosyalardaki başarılarımız, gayretlerimiz ve titizliğimizdir.

HALKA MAL OLMUŞ KİŞİLER

Bir ünlüyü savunmak sıradan birini savunmaktan daha mı zor?

Ünlü bir müvekkili savunurken sürece ister istemez kamuoyu da dahil oluyor. Herkes hukukçu kesiliyor. Basın etiğine uygun haber anlayışı, yargı sürecini etkilemez. Kişilerin kişilik hakları da korunur. Ancak günümüzde sosyal medyadaki klavye silahşörleri yargısız infazlar yapıyor. Ünlüler sadece mahkemede değil kamuoyunda da yargılanıyor. Dolayısıyla yaşadıkları zorluk ikiye üçe katlanıyor. Avukatlar açısından da dosyanın zorluğunu müvekkillerin ünlülüğü ile değil dosyanın içeriği ile alakalıdır.

Halka mal olmuş kişilerin hukuksal durumlarıyla ilgili bir düzenleme var mı?

Kamuya mal olmuş kişilerin kişilik haklarına yapılan müdahaleler diğer kişilerden farklı biçimde ele alınır. Kamuoyunun bilgi almakta üstün bir yararı söz konusu olması ve kişinin halka mal olmuş kimse olması kişilik haklarına basın yoluyla müdahaleyi hukuka uygun hale getirebilir.

Ünlülerin davalarının medyada yer alması yasal mı?

Hukuk devletinde yargılama aleni olmak zorundadır. Adaletin yerine geldiğinin en önemli göstergesi, yargılamanın halka açık yapılmasıdır. Ancak kanunda buna ilişkin bir takım istisnalar getirilmiştir. Bazı duruşmalarda gizlilik ya da kapalılık kararı verilebilmektedir.

Bir kişinin fotoğrafını çekmek nerede suçtur, nerede değildir?

Öncelikle yapılması gereken ayrım kamusal alan ve özel alan ayrımıdır. Mağazalar, sokak gibi kamuya açık alanlarda güvenlik sebebiyle görüntü kaydı yapılması suç teşkil etmez. Ancak artık herkesin elinde kameralı bir telefon olması nedeniyle yargı organları bazı önlemler aldı. Yargıtay, bir kişinin kamusal alanda dolaşmasının fotoğraf çekilmesi için ‘rıza gösterdiği’ anlamına gelmeyeceğini söylüyor.

Tabi ki bu durumun olay bazlı ele alınması gerekir. Ancak genel olarak ifade etmek gerekirse kişilik hakları ihlal edilen kişi tazminat davası açabilir ve bu davayı kazanır. Özel alanlarda görüntü kaydı zaten ‘özel hayatın gizliliği ihlal suçu’ oluşturur.

Ünlülerde durum ne peki?

Söz konusu kişi kamuya mal olmuş biri ise veya olay haber niteliği taşıyorsa bu kurallarda esnekliğe gidilmektedir. Kamuya mal olmuş kişinin, kamuya açık özel hayatının görüntülenmesi ve yayınlanması özel hayatın ihlali suçunu oluşturmaz. Ancak kişi kamuya mal olmuş biri olsa dahi kişinin rızası dışında özel alanına girilemez.

Özel hayatın gizliliği deyince ne anlamalıyız?

En temel haklardandır. Kimlik bilgileri, kişiye ait ev, araç, telefon konuşmaları ve yazışmaları, cinsel hayatı gibi kendisine özel her şey özel hayatın içindedir. Özel hayatın gizliliği, kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği buna benzer kişisel ve özel alanlarına girilmemesini ifade eder ve ihlali suçtur.

Ancak kamuya mal olmuş kişilerin özel hayat kavramı bazı farklılıklar arz edecek ve daha dar biçimde yorumlanacaktır. Bu kişiler gove bunların yayınlanmasına açık olmalıdırlar. Ancak basın hürriyeti ve haber verip alma hakkı sınırsız değildir. Bu kişilerin özel alanlarında rızaları olmadan çekilip habere konu edilmesi kabul edilemez.

Bugüne dek en unutulmaz davanız hangisiydi?

Özenle üzerinde durduğum ve zaman zaman müvekkillerime karşı da zorlayıcı olduğum davalar çocukların da içerisinde olduğu davalardır. Dahil olamayacakları olaylara maruz bırakılmalarını kabullenemiyorum. Önümüzdeki dönemde hukuk dünyasında etki bırakan bir kısım davalarımı bir kitap altında toplayacağım.

AVUKAT ALTIN MİMİR KİMDİR?

1994 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Altın Mimir, 1998’de Emek Hukuk’u kurdu. Tunceli’de doğan ve babaları devlet memuru olan 9 kardeşin en büyüğü olan Mimir yatılı okullarda okuyarak hemşire oldu. Geceleri hemşirelik yapıp gündüzleri üniversiteye devam ederek hukuk fakültesini bitirdi. Yoğun emek ve azim sonucu bugün bulunduğu noktaya ulaşan Mimir, KAGİDER (Kadın Girişimcileri Derneği) ve Bizim Çocuklar dernekleriyle de çok önemli çalışmalara imza atıyor.