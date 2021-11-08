Türkiye Avukat cezaevinde asılı halde bulunmuştu, en son ziyaret edenler ortaya çıktı

Avukat cezaevinde asılı halde bulunmuştu, en son ziyaret edenler ortaya çıktı

Türkiye

Avukat cezaevinde asılı halde bulunmuştu, en son ziyaret edenler ortaya çıktı

Cinsel saldırı suçlamasıyla cezaevine giren Avukat Orçun Çetinkaya'nın asılı halde bulunmasıyla ilgili 'kemer' detayı araştırılıyordu. Kemerin cezaevine nasıl girdiği araştırılırken Çetinkaya'nın ziyaretine çeşitli tarihlerde avukatı ve eşinin gittiği öğrenildi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde kemerle asılı bulunan Avukat Orçun Çetinkaya'nın (42) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ziyaretine çeşitli tarihlerde avukatı ve eşinin gittiği öğrenildi. Çetinkaya'nın koğuşta ise tek başına kaldığı belirtildi.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Orçun Çetinkaya geçen hafta bir dava için İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Bodrum'da bir araya geldiği ileri sürülen bir stajer kadın Avukat, Çetinkaya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Soruşturma başlatan savcılık, Çetinkaya'yı ifadeye çağırdı. Çetinkaya, ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, kendisine 'iftira' atıldığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Çetinkaya, tutuklandı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ASILI BULUNDU

Mumcular bölgesindeki yeni açılan S tipi cezaevine konulan ve içinde asma katı bulunan koğuşta tek başına kalan Çetinkaya, 5 Kasım saat 13.30 sıralarında merdiven korkuluğuna kemer ile asılı olarak bulundu. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Milas'a bağlı Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Soruşturma kapsamında kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldı. Savcılık talimatı kapsamında Çetinkaya'nın cezaevine girmesinden sonra dışarıdan gelen ziyaretçilerin ve getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Çetinkaya'nın cezaevinde eşi ve avukatı tarafından ayrı ayrı çeşitli tarihlerde ziyaret edildiği öğrenildi.

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