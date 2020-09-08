Avukat Selin geldi
Kanal D’nin ikinci sezonuna başlayan dizisi ‘Hekimoğlu’nun zengin oyuncu kadrosuna Belçim Bilgin de dahil oldu.
08 Eylül 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bilgin, Ateş Hekimoğlu’nun (Timuçin Esen) eski eşi, avukat Selin’i oynayacak. Oyuncu, ekibe katılmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
“Hekimoğlu’nu, ekibe dahil olacağım zaman izlemeye başladım. Çok güzel yapılan bir işin parçası olduğum için mutluyum. Profesyonel insanlarla bir seti paylaşmak büyük şans. Ekrana böyle bir karakterle dönmüş olmaktan mutluyum.”
‘Hekimoğlu’ bu akşam 20.00’de, Kanal D’de.
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