Avukatın feci ölümü! Adalet Bakanı Gül açıklama yaptı...

Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.





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BAKAN GÜL, AVUKATA SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Ersin Arslan'ın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim" dedi

Mesut IŞIK/DHA