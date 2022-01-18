Türkiye Avukatın gizemli sonu! Yakınları büyük üzüntü yaşadı

Avukatın gizemli sonu! Yakınları büyük üzüntü yaşadı

Türkiye

Avukatın gizemli sonu! Yakınları büyük üzüntü yaşadı

Çanakkale'de 42 yaşındaki avukat Ali Serkan Yurt, oturduğu binanın bahçesinde ölü bulundu. Yurt'un ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

18 Ocak 2022, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Çanakkale'de dün akşam meydana gelen olayda, Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt, Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'ta evinin önündeki bahçede hareketsiz yatarken bulundu. 


Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yurt'un cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 

Yurt'un, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yurt'un ölüm haberini alan yakınları, avukat arkadaşları ve Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın ise büyük üzüntü yaşadı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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