Dünya Avukatın iddiası üzerine kadının idam edilmesi son anda ertelendi

Avukatın iddiası üzerine kadının idam edilmesi son anda ertelendi

Dünya

Avukatın iddiası üzerine kadının idam edilmesi son anda ertelendi

Hamile bir kadını boğarak öldürdükten sonra karnını yararak bebeği kaçıran Lisa Montgomery bugün idam edilecekti. Avukatın iddiası üzerine idam cezası son anda ertelendi. Lisa Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idami infaz edilecek ilk kadın olacaktı.

12 Ocak 2021, Salı 16:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı. 52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

2 bin 553 kişi idamı bekliyor

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın. Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

"Beyin hasarlı doğdu"

2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery, bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti. Ancak Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.

68 yıl sonra bir ilk olacaktı

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.

İlgili Haberler
Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde aynı sorun baş gösteriyor



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti... İdam son anda durduruldu!