Osmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), eşiyle anlaşmalı boşanma işlemi için avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün çocuklarının velayetini istediği, eşinin de razı olmayışı üzerine aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.





ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ İSTEDİ

Olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Meltem Goncagül ile işsiz olan eşi İbrahim Goncagül, anlaşmalı boşanma için evrak düzenlemek üzere avukatlarının bürosuna gitti. Boşanma protokolü hazırlandığı sırada İbrahim Goncagül, çocuklarının da velayetini istedi, eşi razı olmayınca aralarında tartışma çıktı.

İbrahim Goncagül, eşi Meltem Goncagül'ü bürodaki boş bir odaya götürüp kapısını kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de orada bırakıp kaçtı.

ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, KURTARILAMADI

Meltem Goncagül, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir gün sonra taburcu edilen Goncagül, 5 Ekim'de evinde fenalaşınca ailesinin götürdüğü Gaziantep'teki özel hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Goncagül'ün cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verildi.

Olay günü yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Goncagül'ün ise ifadesinde, anlaşmalı boşanmak için avukatlık bürosuna gittiklerini, çocukların velayeti yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.











