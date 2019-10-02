Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatlık ücretlerinde Katma Değer Vergisi’ni düşürecek karara imza attı.

YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bundan sonra avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinden yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi alınacak. Daha önceden yüzde 18 KDV tahsilatı yapılıyordu.



