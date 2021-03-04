Gelinim mutfakta yarımasından yapılan avunya mantısı nerenin, avunya mantısı tarifi nedir, soruları internet ortamında en çok aranan tarifler arasında yerini aldı. Peki, Avunya mantısı tarifi nedir, Avunya mantısı nereye ait? Bu sorular ve daha fazlası haberimizin detaylarında...

AVUNYA MANTISI NERENİN?

AVUNYA MANTISI NEREYE AİT?

Mantıya ismini veren Avunya, Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kaz Dağları’nı da içine alan bölgeye verilen isim. Bu yörenin mantısı çok ünlüdür. Özellikle de Ayvalık'ta da sık pişirilir.

AVUNYA MANTISI TARİFİ

Avunya mantısı et ve nohutun mükemmel buluşmasıyla bir araya gelen enfes yöresel lezzetlenderdir. Avunya mantısının tarifi püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça basit ve pratik bir tariftir.

AVUNYA MANTISI MALZEMELERİ

350 gram erişte

250-300 gram kuşbaşı et

1 büyük kase nohut

1 adet kuru soğan

2 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1-2 adet defne yaprağı

Sıcak su

Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

AVUNYA MANTISI NASIL YAPILIR?

1.AŞAMA: Geceden ıslattığınız nohutları haşlayıp süzün.

2.AŞAMA: Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını alıp üzerine kuşbaşı doğranmış etlerinizi ilave edip harlı ateşte kavurun.

3.AŞAMA: Yemeklik doğranmış soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domatesleri de ilave edip karıştırmaya devam edin.

4.AŞAMA: Ardından sıcak suyu ekleyip defne yapraklarını içine atın. Kısık ateşte etlerinizi pişirip tuzunu ve karabiberini ayarlayın.

5.AŞAMA: Etler yumuşayıp piştiğinde nohutlarınızı ilave edip birlikte biraz daha pişirmeye devam edin.

6.AŞAMA: Erişteyi suda haşlayıp süzün. Daha sonra bir borcama yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika eriştelerinizi hafif kızarana kadar tutun.

7.AŞAMA: Fırından aldığınız eriştenin üzerine nohutlu etinizi yayın.

8.AŞAMA: Yoğurdu rendelediğiniz sarımsak ile karıştırıp yemeğinizin üzerine gezdirin.

9:AŞAMA: Bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı eritip üzerine toz kırmızı biberi ekleyip kızdıralım. Sarımsaklı yoğurdun üzerine sostan döküp servis edelim. Afiyet olsun.



