Dünya Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

Dünya

Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), ABD’den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı.

05 Kasım 2021, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
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Defence Blog’un haberine göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını bildirdi. RAAF’ın Twitter paylaşımında, "Bu, yakın zamanda ABD’den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown’a inen en yeni 4 F-35A’larımızdan biri." ifadesine yer verildi. Gelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35’lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018’de Sidney’in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown’a ulaşmıştı.

AA

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