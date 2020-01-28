Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldiği maçın sonunda Kobe Bryant'la ilgili konuştu.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Djokovic, Rod Laver Arena'daki maç sonu röportajını zorlukla verdi.

Kobe Bryant'ın adı ve soyadını taşıyan bir hırkayla korta çıkan Sırp tenisçi, Kobe ile uzun süredir arkadaş olduklarını söylediği açıklamanın tamamı şöyle:

"Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Hepimiz çok şaşkınız. Tüm zamanların en büyük sporcularından biriydi. Bana ve dünyadaki birçok insana ilham verdi. 10 yıldan fazla süredir onunla kişisel olarak tanışıyorduk. Bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum. Ne zaman tavsiyeye ve desteğe ihtiyaç duysam hep yanımdaydı. Akıl hocam ve arkadaşımdı. Ona ve kızına olanları görmek çok üzücü."

Djokovic bunları söyledikten sonra konuşmaya devam edemedi ve gözyaşlarına boğuldu.