Onur Binay/posta.com.tr

Avustralya’daki Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na göre ihlal için kişi başına ceza 1,7 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Uzmanlar, Cambridge Analytica tarafından kullanılan 86 milyon profil arasında 311.074 Avustralyalı Facebook kullanıcısı olduğunu düşünüyor. Facebook’un ödeyeceği ceza ise 529 milyar dolara kadar ulaşıyor.

Web sitesinde yayınlanan bir açıklamada , Avustralya Bilgi Komiseri Ofisi (OAIC), bir federal mahkemede Facebook aleyhinde, şirketin gizlilikle ciddi ve / veya tekrarlanan müdahaleler yaptığını iddia ettiğini söyledi.

Dava, Avustralyalı Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin , toplanandan başka bir amaç This is Your Digital Life uygulamasıyla açıklandığını ve böylece Avustralya'nın Gizlilik Yasası 1988'i ihlal ettiğini iddia ediyor. Hatta toplanan verilerle politik profil belirlemesi yapıldığı ve verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddia edildi.

Avustralya İstihbarat Komisyonu Ofisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Facebook’a karşı dava işlemlerinin bildirildiği duyuruldu. Davacı tarafın iddiasınınsa şirketin, ciddi ve sürekli bir biçimde gizliliğe müdahale ettiği oldu.

This is Your Digital Life uygulaması, GSR adlı geliştiriciler (Aleksandr Kogan ve Joseph Chancellor) tarafından tasarlandı ve Cambridge Analytica tarafından Facebook kullanıcılarının verilerini toplamak ve işlemek için kullanıldı. Amacınsa hedefli politik reklamlar olduğu iddia edildi.

Avustralya İstihbarat ve Gizlilik Şefi Angelene Falk, yaptığı açıklamada “Facebook’un varsayılan ayarları, kişisel bilgilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Bu sebepten ötürü 311.127 Avustralyalı Facebook kullanıcısının verilerinin satılmak ve politik profil çıkarmak için kullanıldığını düşünüyoruz” dedi.



