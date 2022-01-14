Avustralya Açık'ta Novak Djokovic krizi sürüyor. Son hamle Avustralya hükümetinden geldi ve Djokovic'in vizesi ikinci kez iptal edildi. Djokovic, aşı olmamasına rağmen özel muafiyetle turnuvada yer almak istemişti. Bu muafiyet için yüksek yerlerden izin alan Djokovic, Avustralya'da sürprizle karşılaşmıştı.

Havaalanında güvenlikten geçemeyen ve kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilip mülteci oteline yerleştirilen dünya 1 numarası, hem destek hem tepki görmüştü.

DAha sonra vizenin iptal kararı mahkemeden dönmüş ve Djokovic'in turnuvada yer almasının önünü açılmıştı.

Ancak bu sabah Avustralya hükümeti bir kez daha pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Djokovic'in vizesini iptal etti.

Sırp tenisçi ülkeyi terk etmek zorunda.

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