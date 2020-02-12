Avustralya'daki hükümeti, eylül ayında başlayan orman yangınları nedeniyle 113 canlı türü için 'acil müdahale' gerektiğini açıkladı. Avustralya'nın Tarım, Su ve Çevre Departmanı, 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 kerevit ve 17 balık türünü listeledi. Uzmanlar, listedeki hayvanların nüfusunun en az yüzde 30'unun yok olduğunu belirtiyor. Koalalar da bu oranın içinde yer alıyor. Avustralya'da eylül ayından bu yana 27 milyon dönüm arazi yandığı ve 1 milyardan fazla canlının öldüğü tahmin ediliyor.

Avustralya hükümetinden şu açıklama yapıldı:

Yangınlar alışılmadık derecede geniş bir alanı kapladı ve birçok yer yüksek yoğunlukta yanıyor. Bazı türlerin yangınlardan önce tehdit altında olduğu kabul edildi ve yangınlar nedeniyle yok olma riskleri arttı.





Listelenen hayvan türlerinden biri de koalalar. Aralık ayında Avustralya çevre bakanı Yeni Güney Galler sahillerindeki koalaların yüzde 30'unun orman yangınlarında öldüğünü söyledi. Hükümet ayrıca Avustralya'ya özgü başka bir hayvan türü olan ornitorenklerin de tehdit altında olduğunu ilan etti. Hükümetin yayınladığı liste bitkileri içermiyor.

Avustralya'daki yangınlar devam ediyor.