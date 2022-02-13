Dünya Avustralya protestoculara süre verdi

Avustralya protestoculara süre verdi

Dünya

Avustralya protestoculara süre verdi

Avustralya'da Covid-19 aşı zorunluluğunu protesto eden göstericilere, dağılmaları için gün sonuna kadar süre verildi.

13 Şubat 2022, Pazar 11:13 Son Güncelleme:
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Avustralya’da Covid-19 aşı zorunluluğunu protesto etmek için bir araya gelen göstericilere polis tarafından uyarı yapıldı. Yetkililer, özellikle başkent Canberra’da toplanan göstericilere gün sonuna kadar gösterileri bitirmeleri ve başkenti terk etmeleri çağrısında bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Canberra’da yaklaşık bin, parlamento binası yakınlarında ise 100’e yakın göstericinin bulunduğu belirtildi.

Protestocuların dağılmayı reddetmesi üzerine sert önlemlerin uygulanacağını ifade eden polis, “Gün sonuna kadar ayrılmaları gerek” dedi.

Canberra’da gerçekleşen protestolarda dün 3 kişi gözaltına alınmıştı.

İHA


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