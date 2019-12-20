Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınlar devam ederken, bu hafta Hawaii'ye tatile gitmesi üzerine eleştiri yağmuruna tutulan Başbakan Scott Morrison, tatilini yarıda keseceğini ifade ederek halktan özür diledi. Morrison, "Yangınlardan etkilenen Avustralyalılardan herhangi birinde kırgınlık yarattıysam gerçekten çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Öte yandan, yangınlarda 2 itfaiye eri daha yaşamını yitirdi. Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney kentinin güneybatısındaki yangında bir ağacın devrilmesiyle araçlarının yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini, 3 itfaiye erinin de yaralandığını kaydetti. Berejiklian, yaralı itfaiye erlerinin durumun iyi olduğunu ifade etti.

Acil durum ilan edildi

Yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde dün 7 günlük acil durum ilan edilmişti. Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirterek hava koşullarının, işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söylemişti.

Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan ve bir ayı aşkın süredir söndürülemeyen yangınlarda geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın kullanılamaz hale geldiği belirlenmişti.

En sıcak günü yaşıyorlar

Güney yarım kürede yer alan ve yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'da, önceki gün kaydedilen en sıcak gün olduğu bildirilmişti. Meteoroloji Bürosundan dün yapılan açıklamada, salı günü ülke genelinde ölçülen sıcaklık ortalamasının, 7 Ocak 2013'te kaydedilen 40,3 dereceyi aşarak 40,9'a ulaştığı belirtilmişti.

AA