Avustralya yangınlarında mucize kurtuluş

Dünya aylardır devam eden Avustralya yangınlarında kül olan milyonlarca hektar ormanlık alana ve ölen hayvanlara ağlıyor. Devam eden yangınlar, Avustralya'nın tarih öncesi Wolemi Çam ağaçlarını da tehdit etmeye başlayınca hükümet gizli bir göreve baş koydu ve bir mucize yaşandı.

Atalarının 200 milyon yıl önce dinazorlardan bile daha yüksek olduğu düşünülen antik çam ağaçları korusu, gizli bir itfaiye göreviyle Avustralya'daki yangınlardan kurtarıldı. Başkent Sidney'in kuzeybatısında bulunan Wollemi Ulusal Parkı'ndaki 5 bin kilometrekarelik gizli alanda yer alan Wollemi Çam'ı korusu, özel olarak oluşturulan bir itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Fosili 90 milyon yıl öncesine dayanıyor

Bu nadir çam türlerinin en eski fosili 90 milyon yıl öncesine dayanıyor ve çamların dinazorlar döneminde var olduğu düşünülüyor. Vahşi doğada ise 200'den az Wollemi çamı kaldığı biliniyor.

Yangın geciktirici özellikleri olan büyük hava tankerleri korunun içine bırakıldı. Ardından helikopterlere bağlı olarak koruya vinç yardımıyla indirilen itfaiyeciler, ağaçların yanmasını önlemek için özel bir sulama sistemi kurmak adına halatlarla koruya bırakıldı.

Ne yazık ki, Wollemi Milli Parkı'nın kıyıları bu aylardır süren, yıkıcı orman yangınlarından etkilenmiş ve bazı değerli çam ağaçları yanarak kömürleşmiş durumda. Çalışmalara katılan Çevre Bakanı Matt Kean, "Wollemi Ulusal Parkı, bu özel çam ağaçlarının vahşi doğada bulunduğu dünya üzerindeki tek yer. Burada da sayıca 200'den az kaldılar. Onları kurtarmak için elimizden geleni sonsuza değin yapacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Kean, "1994'ten önce soyunun tükenmiş olduğu düşünülen ve zarar görmesini önlemek için yeri gizli tutulan çamlar, benzeri görülmemiş bir çevre koruma görevinden faydalandı" dedi. Korunan alanla ilgili ayrıntılı bir bilimsel değerlendirme yapan ekipler bazı ağaçların hasar gördüğünü ancak türlerin hayatta kaldığını açıkladı.

Ekim ayından bu yana devam eden Avustralya yangınlarında 10 milyon hektarı geçkin alan kül oldu, yarım milyonun üzerinde hayvan ise öldü.