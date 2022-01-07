Kültür & Sanat Avustralya’da “Araba Festivali” renkli görüntülere sahne oldu

Avustralya’da “Araba Festivali” renkli görüntülere sahne oldu

Kültür & Sanat

Avustralya’da “Araba Festivali” renkli görüntülere sahne oldu

Avustralya’nın başkenti Canberra’da 2 yıllık aranın ardından “Summernats Araba Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.

07 Ocak 2022, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avustralya’da ilk kez 1988 yılında düzenlenen festival, Covid-19 nedeniyle 2 yıl iptal edilmesinin ardından bu yıl da düzenlendi. 6-9 Ocak tarihleri arasında Avustralya'nın başkenti Cannberra'da araba tutkunlarını bekleyen organizasyonda, dün itibariyle yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde Avustralya’nın başkenti Canberra’da Northbourne caddesine akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar düzenlenen etkinlikte geçit töreni 500 arabayla kalabalığın alkışlarıyla arasında gerçekleşti.

9 Ocak’ a kadar sürecek etkinlikte hafta sonuna kadar yaklaşık 2 bin araba izleyicilerle buluşacak.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Şule Özdemir
Yoldan gelene sofra kuranımız çok olsun
Şule Özdemir
Gözde Hatunoğlu
Roket’ten yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Edirne müzelerin başkenti olacak