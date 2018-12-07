Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, keseli hayvanın yumruk ve tekmelerine hedef oldu.

Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından kanguru ile babası arasındaki yaşananları olayları paylaştı. Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor.

Güçlü pençe ve ayaklarıyla çoğunlukla da kendi bölgelerini korumak maksadıyla insanlara saldıran kangurular ciddi yaralanmalara neden oluyor.

AA



