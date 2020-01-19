Türleri yok olma tehlikesine giren koalalar, kısa süreli yağmurlarda susuzluklarını gidermek için asfalt yollara çıkmaya başladı. Croppa Creek bölgesindeki yolda küçücük bir birikintiden su içmeye çalışan koalanın durumu yaşanan dehşeti gözler önüne sererken, yetkililer sürücülere yola çıkabilecek hayvanlar için çok dikkatli olmaları uyarısı yaptı.









Susayan koala bisikletlinin önünü kesti

Bir bisikletlinin yol ortasında susuz kalan koalaya yardım ettiği anlar, sosyal medyada yayınlandı. Hava sıcaklığının 42 dereceyi gösterdiği Adelaide'de, Anna Heusler, bisiklet binerken yolun ortasında oturan koalayı gördü. Eşi Andrew, koala'nın bisikletine doğru yürüdüğü sıcakkanlı anı filme aldı. Koala, kadının su şişesinden büyük bir yudum aldı. Bayan Heusler, arabalara çarpmalarını engellemek için koalalara sık sık yolda eşlik ettiğini, ancak daha önce bisikletine doğru gelen bir koala görmediğini ifade etti.









Heusler pazartesi günü bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Virajın etrafında geldiğimde tepelerden şehre iniyorduk ve küçük adam yolun ortasında oturuyordu, bu yüzden onu yoldan çıkarmak için durduk" dedi. "Ama çabucak bana doğru yürüdü, bisikletime tırmandı ve su şişelerinden içmeye başladı. Genellikle koalalar çok fazla hareket etmiyor ve bu kadar hızlı bir hareket görmedim. Kelimenin tam anlamıyla bana doğru yürüdü ve bisikletime çıktı. Durmamı istediğini açıkça belirtti. Yaralanmamıştı çok sağlıklıydı, sadece susamış" diyerek açıklamalarına devam etti.

Öte yandan, Avustralya'da uzun süredir devam eden orman yangınlarında çok sayıda koala telef oldu. Bölgede koala nüfusunun yüzde 30'unun telef olduğu açıklandı. Avustralya’da ağustostan beri süren gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mavi Dağlar’a sıçradı. Yeni Güney Galler bölgesindeki dağları kaplayan alevler yüzünden 9 kişi öldü. 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilat kullanılamaz hale geldi.









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