Dünya Avustralya'da sel felaketi: 7 ölü

Avustralya'da sel felaketi: 7 ölü

Dünya

Avustralya'da sel felaketi: 7 ölü

Avustralya’nın Queensland eyaletini sel bastı. 24 saatte 1 metre yüksekliğe ulaşan yağışta nehirler taştı. 7 kişi hayatını kaybetti.

01 Mart 2022, Salı 08:32 Son Güncelleme:
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Suların sürüklediği insanları da vatandaşlar kurtardı. Brisbane Nehri’nde yüzen evde kalan ve evi kıyıya vurunca batan 70’li yaşlarındaki bir adamı kurtarmak isteyenler, insan zinciri oluşturarak yardım etti. Bir başka bölgede de sulara kapılan Leo isimli bir adamı gören gönüllü Shane Dickson kurtardı. Hiç tanımadığı biri için kendi hayatını da riske atan Dickson kahraman ilan edildi.



Queensland lideri Annastacia Palaszczuk, Brisbane Nehri’nin 3.85 metre yüksekliğe ulaşmasıyla bölgede yaklaşık 18 bin evin sular altında kaldığını, evi güvenli olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını söyledi.

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