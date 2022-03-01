Suların sürüklediği insanları da vatandaşlar kurtardı. Brisbane Nehri’nde yüzen evde kalan ve evi kıyıya vurunca batan 70’li yaşlarındaki bir adamı kurtarmak isteyenler, insan zinciri oluşturarak yardım etti. Bir başka bölgede de sulara kapılan Leo isimli bir adamı gören gönüllü Shane Dickson kurtardı. Hiç tanımadığı biri için kendi hayatını da riske atan Dickson kahraman ilan edildi.









Queensland lideri Annastacia Palaszczuk, Brisbane Nehri’nin 3.85 metre yüksekliğe ulaşmasıyla bölgede yaklaşık 18 bin evin sular altında kaldığını, evi güvenli olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını söyledi.