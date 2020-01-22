İklim krizinin yol açtığı büyük yangınlar ile boğuşan Avustralya'da doğayı ve dengeyi korumak için develerden sonra vahşi kedileri öldürmek zorunlu bir durum mu? En az bir milyar hayvanın yaşamını yitirdiği büyük felakete yol açan tarihi yangınlar Avustralya'da biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Euronews'te yer alan habere göre, ağaçların yok olması ile birlikte yaralı veya bitkin düşen hayvanları daha kolay avlayan ve doğaya zarar veren vahşi kediler hükümetin hedef tahtasında bulunuyor. Geçmişte Avrupalılar tarafından ülkeye getirilen kedilerin birçok hayvan türünün yok olmasına neden olduğu veya tehlikeye attığı belirtiliyor.

Her yıl 800 milyon hayvan öldürüyorlar

2017 yılında 'Biological Conservation' dergisinde yayımlanan bir araştırmada kedilerin her yıl 377 milyon kuş, 649 milyon sürüngen öldürdüğünü ortaya koydu.

2019 yılında Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları ise vahşi kedilerin her yıl 800 milyon memeli hayvan öldürdüğünü gösterdi.





'Doğal dengeyi tehdit ediyorlar'

Bazı araştırmalar Avustralya topraklarının yüzde 99,8'inde bulunan kedilerin doğa ve dengeyi tehdit ettiğine işaret ediyor. Ülke genelinde 2 ila 6 milyon kedi olduğu düşünülüyor, bu da kilometre kare başına 100 kedi anlamına geliyor. 2015 yılında hükümet iki milyon kedinin öldürüleceğini açıklamıştı. 2019'da ise kedileri hedef alan zehirli sosisler ülke geneline dağıtılmıştı.

#olayıngeçmişi

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5000 yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle ateş açılarak öldürülmüştü.

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

Hayvan hakları savunucuları, hükümeti ve yerel idareyi farklı çözüm arayışlarını denememekle suçluyor.







