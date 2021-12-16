Avustralya’nın Tasmania eyaletindeki Hillcrest adlı ilk okul büyük bir trajediye sahne oldu.

Öğrencilerin açık havada eğlendiği, okulun son günü için düzenlenen etkinlikte bahçeye kurulan şişme şatoda gülerek zıplayan çocuklar aniden ortaya çıkan şiddetli rüzgarın şişme oyuncağı havalandırmasıyla adeta dehşeti yaşadı.

Havaya savrulan şişme oyuncaktan yere düşen 10 ila 12 yaşları arasında olduğu belirtilen çocuklardan dördü Hayatını Kaybetti, dördü ise ağır şekilde yaralandı.

Polis olay sonrasında yaptığı açıklamada 6. sınıf öğrenci olduğu belirtilen ikisi kız ikisi erkek dört öğrencinin öldüğünü doğruladı. Çocukların yaşanan korkunç olayda 10 metre yükseklikten yere çakıldığı ifade edildi.

Polis şefi Darren Hine, basına yaptığı açıklamada trajediyi "Bu çocukların okulunun son gününü kutlamamız gerekirken şimdi onların kaybının yasını tutuyoruz." sözleriyle anlattı.

Şişme Şato havaya savrulduğunda içinde oynayan kaç çocuk olduğu kesin olarak bilinmese de yetkililer beş çocuğun hastaneye kaldırıldığını, bunlarının dördünün durumunun kritik olduğu açıkladı.

Yaralanan çocuklar helikopterle hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların ailelerine de psikolojik destek verileceği açıklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison olaya ilişkin yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken okulun da bugün itibarıyla kapalı olacağı ve çocukların okula gönderilmemesi istendi.

Öte yandan, benzer bir kazada Çin'de 2019'da şişme bir oyun parkının rüzgarda savrulması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 20 çocuk da yaralanmıştı.