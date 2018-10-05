Avustralya’da uçak kazası: 1 ölü

Queensland Polis Servisinden (QPS) yapılan açıklamaya göre, içinde sadece pilotun bulunduğu ultra hafif olarak tanımlanan küçük uçak, Port Douglas kentinin güneyindeki Kaptan Cook Otoyolu yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kimliği açıklanmayan 66 yaşındaki pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosunca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.