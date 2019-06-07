Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF) tarafından yapılan açıklamada, metamfetamin olduğu tespit edilen 1,6 tonluk uyuşturucu maddenin, ülkede ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtildi.

Tayland'dan gönderilen deniz kargosundaki stereo hoparlörlerin içine yerleştirilen uyuşturucu maddenin, Melbourne Konteyner Muayene İstasyonu'ndaki kontroller sırasında tespit edildiği açıklandı.

Avustralya Federal Polisi Müdür Yardımcısı Peter Bodel, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin tutuklanmadığını ifade ederek, konu hakkında bilgisi olan Avustralyalıların polisi arayarak yardımcı olmalarını istedi.

AA