Avustralya'da Meteoroloji Bürosu, pazar akşamı için bir dizi şiddetli fırtına uyarısı yayınladı ve meydana gelen fırtına büyük toz bulutları üretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Dubbo kasabası ve çevresinde güneşi engelledi.

Meteoroloji Bürosu, toz fırtınası hızının 94 km'ye çıktığını ardından da pik yaparak 107 km hıza evrildiğini belirtiyor. Büroda görevli meteoroloji uzmanı Rose Barr, yağışların ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde ve doğu kısmında yoğunlaştığını açıkladı. Acil Durum Servisi, fırtına ile birlikte gelen sağanak ve dolu yağışı nedeniyle oluşan bina hasarları dolayısıyla bin 500'ü aşkın acil çağrı aldıklarını açıkladı.

Muhafaza hatları inşa edildi

Son birkaç günde meydana gelen sağanak yağışlar kuraklıktan etkilenen alanlarda rahatlama sağladı ve itfaiyecilerin hafta ortasında yangın tehlikesi artmadan önce orman yangınlarının yayılmasını yavaşlatmasına ve muhafaza hatları inşa etmesine olanak sağladı.

Hava durumu uzmanları fırtınalı havanın devam edeceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından da peşi sıra uyarılar geldi. Uzmanlar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Victoria bölgesinde hala 14 orman yangını devam ediyor. Victoria'da devam eden orman yangınları itfaiyecilerin ve lokal gönüllülerin yardımlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Yangınların kavurduğu Avustralya'da alevler söndürülmeye devam ederken, hava durumu ile ilgili gelen uyarılar da endişeleri beraberinde getiriyor.

Ani su baskını olabilir

Yağışlar bazı bölgelerde ani su baskınlarına neden olabilir, ancak hava durumu bürosu yağmurun kalan alevleri söndürme olasılığının düşük olduğunu söylüyor.



