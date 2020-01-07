sıcaklıklarıyla boğuşan Avustralya’da iklim krizi yüzünden başlayan yangın felaketinde bilanço her geçen gün yükseliyor. Ölü sayısı 25’e yükseldi, 15.6 milyon dönüm arazi küle döndü. Bahsedilen alan İstanbul’un 12 katı. Tarihi çevre felaketinde en büyük yaşam savaşını hayvanlar veriyor. En az 500 milyon hayvan öldü. Ülkeye özgü kanguru ve koalaları kurtarmak için itfaiyeciler ve gönüllüler gece gündüz çalışıyor. Yangında açığa çıkan 350 milyon tonluk karbon salınımının ağaçlar tarafından dönüştürülmesinin 100 yıl alacağı belirlendi. Yardım kampanyası için toplanan rakam 34 milyon doları buldu. 2020 yılında insanlığın bu yangın karşısındaki çaresizliğini meteorologlar şöyle açıklıyor: Yağmur yağmıyor. Ağaçlar susuz kalıyor. Sıcaklık sürekli yükseliyor. Nem yüzünden haşerat arttı. Sürekli haşeratın kemirdiği susuz ağaçlar hiç olmadığı kadar kırılgan.









Son anda kurtarıldı

Yardım gönüllülerinden Sam McGlone, bir çalılığın altında gizlenen yavru bir kanguruyu alevlerin kurbanı olmaktan son anda kurtardı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Bir itfaiyeci yanıkları olan koalayı üzerine yeleğini atarak kurtardı, yardım helikopterine böyle taşıdı. Ülkedeki 28 bin koaladan en az 8 bini can verdi. Türün geleceği tehlike altında.