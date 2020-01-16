Avustralya’daki felaketin içinde gizli mucize

Avustralya’da eylül ayında başlayan yangınlar Marmara Bölgesi’nden büyük bir alanı küle çevirdi ve hâlâ söndürülemiyor. 27 kişinin hayatına mal olan yangın nedeniyle 1 milyardan fazla memeli hayvan, kuş, sürüngen öldü. Pek çok türün soyu tükendi. Avustralya’ya özgü ve dünyada yalnızca 200 tane kalan Wolemi çamları özel bir operasyonla kurtarıldı.

Ağaçların yeri gizli tutuluyordu

Kökenleri 200 milyon yıl öncesine dayanan bu türün son üyelerini kurtarmak için hükümetin görevlendirdiği özel bir ekip yangınlar boyunca ağaçları su sıkarak ve benzer önlemler alarak alevlerden korudu. Zarar verilmemesi için ağaçların yeri gizli tutuluyordu. Bölgede milyonlarca yıl öncesine ait türler bulunuyor.



