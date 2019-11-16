Avustralya’daki yangını 16 yaşındaki genç çıkardı

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, polis, 16 yaşındaki genç erkeğin, Queensland eyaletinde 14 evin ve 22 yapının yanmasına neden olan bir yangını başlatmakla suçlanıyor.

Polis, Orta Queensland'in Yeppoon bölgesinde devam eden ve "Cobraball" adı verilen yangını çıkarmakla itham edilen gence, kundaklama suçu isnat edilmeyeceğini ancak hakkında reşit olmayanlar için uygulanan yasalar çerçevesinde işlem başlatılacağını ifade etti.

Yangının nasıl çıktığının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Meselenin "uygun şekilde ele alınacağını" ifade eden emniyet yetkilisi Steve Gollchewski, halkı "sisteme inanmaya" çağırdı.



