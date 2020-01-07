Avustralya’da Eylül’den beri devam eden orman yangınlarında zarar gören alan 6 milyon hektara (İstanbul’un 12 katı büyüklüğünde) ulaştı. 26 kişinin öldüğü yangınlarda can veren hayvanların sayısının yaklaşık 500 milyona ulaştığı belirtildi. Yangının bu kadar yayılmasının en büyük sebebi ise küresel iklim değişikliği nedeniyle ağaçların artık çok daha kırılgan olması ve dirençlerinin düşmesi. Avustralya hükümeti iyileştirme çalışmaları için ayrılan fona 1.4 milyar dolar aktarılacağını belirtti.

NASA tarafından çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yangının büyüklüğünü gösteren fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıktı. Teyit.org’un yapmış olduğu araştırma sonucunda birçok insanın paylaştığı görsel aslında Anthony Hearsey isimli bir sanatçıya ait.

NASA’nın 5 Aralık 2019 ve 5 Ocak 2020 tarihleri arasında paylaştığı FIRMS uydu verilerini derleyen ve 3D modelleme haline getiren Anthony Hearsey, fotoğrafı paylaşırken bu işlemi nasıl yaptığını anlatmıştı.

NASA, Avustralya yangını hakkında ilgili görselleri Twitter hesabından paylaşmaya devam ediyor.



