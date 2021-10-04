Avustralya’daki yangınlar 11 arı türünü yok olma eşiğine getirdi

Avustralya‘da 2019 ve 2020 yılları arasında çıkan yangınların ülkedeki arı türleri üzerindeki etkisini araştıran bilim insanları 11 yerli Avustralya arısının neslinin tükenmek üzere olduğunu tespit etti.

Yeşil Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Avustralyalı bilim insanları, 11 türün artık Uluslararası Doğayı Koruma Birliği‘nin (IUCN) nesli tükenmekte olan türler listesine alınması gerektiğini savunuyor.

DOKUZ ARI TÜRÜ "SAVUNMASIZ" KALDI

Araştırmacılar, yangın yoğunluğu ve sıklığı ile arıların dağılımları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere kamuya açık verileri kullanarak arıların yangınlardan kaynaklanan yok olma riskini modelledi.

Araştırmaya göre dokuz arı türü “savunmasız” olarak değerlendirilirken, iki arı türü, IUCN’nin nesli tükenen türler kriterlerine uyuyor.

BAZI TÜRLERİN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Adelaide Üniversitesi’nde yardımcı öğretim görevlisi Stefan Caddy-Retalic, yaklaşık 3 milyar hayvanı öldüren veya yerinden eden tek bir yangın olayının 11 arı türünü yok olmaya çok daha yaklaştırmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Caddy-Retalic, “Hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yerli arı var, bu türlerin birçoğu bulunmadan önce kaybolma riskiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Avustralya’da kayıtlı 1.654 arı türü yaşıyor ancak bilim insanları gerçek sayının 2 bin ile 3 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.

DİĞER TÜRLERİ DE SÜRÜKLEME İHTİMALİ VAR

“İklim değişikliği konusunda harekete geçmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Caddy-Retalic, “Organizmalardan birini her kaybettiğimizde, ekosistemin diğer bölümleriyle olan etkileşimlerini kaybediyoruz ve bu, diğer türleri de beraberinde sürükleme potansiyeline sahip” uyarısında bulundu. Ekip bulgularını yıl sonuna kadar arı türlerinin durumu hakkında bir değerlendirme sağlaması beklenen IUCN’ye sundu.