Göçmen yoğunluğuyla bilinen Avustralya'da İçişleri Bakanlığı, Sri Lankalı sığınmacıları ülkeden uzak tutmak için sahte bir yıldız haritası hazırladı. İngilizce hazırlanan yıldız haritasında, 'yasa dışı yollarla' Avustralya'ya girilmesi durumunda burçların başına gelecek sayısız negatif öngörüye yer verildi. Bunların arasında aile problemleri, küçük düşme ve sonsuza kadar 'borç içinde kalmak' yer alıyor. ABD'nin önde gelen dijital yayın kuruluşlarından Buzzfeed'in ortaya çıkardığı posterin geçtiğimiz iki ya da üç sene önce hazırlandığı düşünülüyor. Astrololoji alanı, Sri Lanka'da oldukça popüler.





Avustralya bunu ilk kez yapmıyor

Avustralya'nın, pek çok ülkede göçmen akışını önlemeye yönelik caydırıcı kampanyalar yürüttüğü biliniyor. Reklam panoları, posterler ve dijital reklamlarda yürütülen kampanyalarda, Avustralya'ya botlarla yapılan yolculukların 'güvenli olmadığına' dikkat çekiliyor. Göçmen karşıtı politikasıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Avustralya hükümetinin göçmenleri caydırmak için bastırdığı broşürleri paylaşmış, "Avustralya'dan öğrenecek çok şey var" demişti.